O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (9) que seu governo divulgará mais detalhes sobre seu acordo com o México. A declaração desmente notícias de que não houve novos compromissos importantes feitos pelo México para conter um fluxo de imigrantes da América Central na fronteira sul dos EUA.

"O México não estava cooperando na fronteira e agora tenho plena confiança, especialmente depois de falar com o presidente deles ontem, de que eles serão muito cooperativos e querem fazer seu trabalho corretamente", disse Trump, por meio de sua conta no Twitter.

Sem dar detalhes, o presidente norte-americano acrescentou que algumas coisas não mencionadas no comunicado de imprensa de ontem, "uma em particular", foram acordadas. "Isso será anunciado no momento apropriado."

O acordo, anunciado na última sexta-feira (7), após três dias de negociações em Washington, impediu a imposição, por Trump, de 5% de tarifas de importação sobre todos os produtos mexicanos a partir desta segunda-feira (10). A negociação aumenta a segurança na fronteira sul do México e amplia um programa polêmico que envia migrantes em busca de asilo nos Estados Unidos, para o México, enquanto seus casos estão sendo verificados.

Também pelo Twiiter, Trump criticou uma reportagem do jornal The New York Times, segundo a qual o acordo consiste em compromissos previamente acordados pelo México, chamando-a de "falsa". (Lesley Wroughton e Doina Chiacu)