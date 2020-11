O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou há pouco o número de urnas eletrônicas substituídas durante o horário da votação. Até as 15h35, 583 urnas apresentaram defeito e foram trocadas. O número corresponde a 0,40% do contingente de 97 mil equipamentos utilizados no pleito.

O TSE também informou que, em uma seção eleitoral em São Paulo, a votação está ocorrendo de forma manual devido a um defeito apresentado por uma urna.

Neste segundo turno das eleições municipais, cerca de 38 milhões de pessoas estão aptas a participar do pleito.

Em 57 municípios do país, sendo 18 capitais e 39 municípios com mais de 200 mil eleitores, nenhum dos candidatos a prefeito atingiu a maioria absoluta dos votos para ser eleito no primeiro turno, realizado em 15 de novembro.