A Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (29), também foi encampada pelos aplicativos de comida como Uber Eats e Rappi, que terão ofertas a partir de R$ 1.

Uber Eats

Para premiar os novos clientes, o Uber Eats fará uma promoção que irá se estender até o fim deste ano. Novos usuários que se cadastrarem no aplicativo poderão comprar o sanduiche Big Mac por apenas R$ 1. A oferta só e válida com o cupom "MC1" utilizado no primeiro pedido. Ainda no aplicativo, os clientes poderão aproveitar a promoção "Compre 1 leve 3", que ficará disponível nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro nas principais redes de fast-foods cadastradas no app.

Big Mac a R$ 1 no aplicativo Uber Eats

Mesmo após a Black Friday, a plataforma continuará com promoções para a clientela. Na próxima segunda-feira (2), o Uber Eats irá realizar a Cyber Monday. No dia, o usuário que realizar qualquer pedido pelo app terá a entrega gratuita até o fim de 2019.

Rappi

Já o aplicativo Rappi promete descontos de até 70% em vários produtos. Durante este mês de novembro, a plataforma já vem praticando descontos de 50% em cerca de mil restaurantes por todo território nacional.

*Com Caio Augusto, estagiário sob supervisão de Cássia Eponine

