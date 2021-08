Uberlândia, no Triângulo Mineiro, inaugurou, nesta quarta-feira (25), o primeiro loteamento voltado para empresas de base tecnológica. O Polo Tecnológico Sul está localizado em uma área de mais de 152 mil metros quadrados no bairro Gávea. De acordo com a prefeitura, são 30 lotes - além de outros dois para abrigar serviços de apoio.

A expectativa é de que o projeto atraia emprego e renda para a cidade. Lançado em 2012, a iniciativa ficou parada de 2013 a 2016, mas foi retomada em 2017. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada dois anos depois.

“A inauguração do Polo Tecnológico Sul é a concretização de um projeto para estímulo da inovação e do empreendedorismo em nossa cidade. Daqui, com certeza, sairão muitas oportunidades em benefício de toda a população, com geração de emprego e renda. Esse é um dos nossos compromissos que assumimos à frente da gestão municipal e que buscamos cumprir com muito trabalho e ação”, disse o prefeito Odelmo Leão.

O processo licitário para 15 lotes foi aberto em março de 2020, e a primeira empresa foi habilitada seis meses depois. Um novo edital está sendo preparado junto às secretarias municipais de Agronegócio, Economia e Inovação e de Administração para a realização de mais uma concorrência pública.

“Estamos preparando uma alteração na lei que instituiu do Polo para que ela esteja adequada à nova realidade que vivenciamos. É uma lei de 2017. Com a pandemia, tivemos diversas mudanças, o que alterou, principalmente, a dinâmica das relações de trabalho. Isso nos obriga a repensar o que foi aprovado há quatro anos. Uma vez aprovada essa alteração pela Câmara Municipal, poderemos publicar um novo edital para licitação dos lotes”, explicou a secretária de Agronegócio, Economia e Inovação Thalita Jorge.

Estrutura

O projeto einclui 20 lotes com áreas entre 600 m² e 960 m², sete lotes médios com áreas de 1 mil m² a 2 mil m² e três lotes entre 3,3 mil m² e 4.850 m². Há ainda dois lotes, cada um com área de 1.665 m², destinados a edificações que abriguem empresas e projetos menores (como startups) e serviços que deem estrutura ao local, como os de conveniência.

Também foram construídos vias, estacionamentos, ciclovia, calçada, guarita, depósito de resíduos e sistema de drenagem pluvial. Além disso, o espaço conta com uma área de recreação de 25,4 mil metros quadrados, com bancos, teatro de arena, mirante e paisagismo.