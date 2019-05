A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou o edital do concurso para técnico-administrativos em educação. São 21 vagas para os campi de Juiz de Fora e Governador Valadares e os salários variam de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, com acréscimo de R$ 458 de auxílio-alimentação.

Há 16 vagas para assistente em administração, três para tradutor intérprete de linguagem de sinais (Libras) e duas para analista de tecnologia da informação. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e candidatos declarados pretos e pardos.

As inscrições serão abertas às 9h do dia 15 de julho e vão se estender até o dia 2 de agosto, no site da Fundação Cefet Minas. A taxa de inscrição é de R$ 80 para candidatos com ensino médio e R$ 120 para as vagas que exigem curso superior.

A prova objetiva de múltipla escolha, para todos os cargos, será realizada em Juiz de Fora e Governador Valadares no dia 15 de setembro. Para o cargo de tradutor intérprete de linguagem de sinais também será aplicada prova prática.