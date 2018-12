O comércio eletrônico tem ampliado mercado e conquistado cada dia mais os consumidores. Neste ano, uma em cada seis pessoas comprou pela primeira vez on-line, o que deve garantir o ingresso de quase 10 milhões de novos usuários no sistema. Segundo dados da Abit/Nielsen, referência em informações sobre o comércio eletrônico brasileiro, o setor deve encerrar 2018 com uma expansão acima dos 12% previstos inicialmente.

Na avaliação da diretora comercial da Ebit/Nielsen, Ana Szasz, a expansão do mercado de smartphones trouxe essa nova gama para o e-commerce. “A meta agora é fidelizar esse público”, disse. Para ela, muitos e-commerces estão fazendo a “lição de casa”.

“O varejo está cada vez mais preparado para as vendas on-line. Os players estão investindo em tecnologia, tornando seus sites mais rápidos e melhorando a usabilidade. Além disso, estão disponibilizando maior quantidade de informações sobre os produtos e, quanto mais referências o consumidor tiver para pesquisar, mais ele se identifica e efetiva a compra”, afirma.

Ana Szasz avalia, no entanto, que alguns desafios ainda têm que ser enfrentadado em toda a cadeia de compra. “O e-commerce está se popularizando e a atenção tanto com a entrega, quanto com o pós-venda, é cada vez mais pungente. Além disso, uma das preocupações atuais de parte dos lojistas é de como ampliar os ceps de entrega no território nacional para que todos esses novos consumidores do varejo on-line possam receber o atendimento completo após suas compras”, disse.

Natal

No Natal deste ano, o e-commerce faturou R$ 9,9 bilhões, uma expansão de 13,5% na comparação com os R$ 8,7 bilhões registrados em igual período do ano passado. O número de pedidos cresceu 5,2%, passando de 19,06 milhões em 2017 para 20,1 milhões neste ano. Já o tíquete médio, no mesmo patamar de comparação, saltou de R$ 457 para R$ 493.

O levantamento da Ebit/Nielsen considerou as vendas feitas pelo comércio eletrônico entre 15 de novembro de 24 de dezembro, incluindo o período da Black Friday, que neste ano correspondeu a 26% do faturamento do setor no período (R$ 2,6 bilhões).

As categorias de produtos mais compradas no e-commerce durante o Natal de 2018 foram eletrodomésticos (14,4%), perfumaria e cosméticos (10,4%), moda e acessórios (10,1%), casa e decoração (9,8%) e telefonia e celulares (7,6%). No share de faturamento, as três categorias que se destacaram foram eletrodomésticos (24,4%), telefonia e celulares (19,4%) e casa e decoração (9,1%).