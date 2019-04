Não é surpresa para ninguém que o mercado de automóveis foi tomado por utilitários-esportivos (SUVs). Mas no varejo de usados, os jipinhos não têm tanto espaço e as razões são óbvias. Trata-se de um mercado em que preço acessível e manutenção barata ditam as regras. E nesses quesitos, não há SUV que concorra com Gol, Palio e Celta.

Mesmo assim, há utilitários que figuram na lista dos usados mais vendidos da Fenabrave. Dos 50 modelos com maior volume de transações, cinco são SUVs. E entres eles figura o Mitsubishi Pajero TR4. A Fenabrave enumera que divulga uma média de 3,7 mil transações mensais, mas coloca no mesmo bolo modelos como TR4, Sport e Full, que são bastante distintos. No entanto, no varejo, mais de 50% dos anúncios são referentes ao caçula.

Lançado em 2003, o TR4 é a versão nacional do Pajero iO, que foi importado entre 1999 e 2002. Ele é um jipinho da velha guarda. Utiliza uma estrutura que une as longarinas do chassi ao monobloco, que garante muita rigidez, mas sem elevar demais seu centro de gravidade.

Fabricado até 2014, é um carro feito para andar na trilha, mas também se desenvolve bem no asfalto. No entanto, não espere o nível de conforto dos jipinhos urbanos. A suspensão foi projetada para suportar terrenos acidentados. O acabamento também é rudimentar, sem muitos refinamentos e materiais que primem pela impermeabilidade e não pela sofisticação.

Conjunto mecânico

O TR4 foi oferecido apenas com motor 2.0 e opções de caixa manual ou automática, assim como opções de tração 4x2 ou 4x4. Segundo a Fipe, as avaliações variam entre R$ 22,2 mil e R$ 56.900. No varejo, o TR4 é bem cotado e não sofre depreciação diante da tabela. Os preços partem de R$ 22 mil e podem chegar a R$ 63 mil.

Pós e contras

Além do acabamento simples e da suspensão dura, o TR4 sofre com o consumo elevado. Com álcool é comum ter médias na casa dos 5 km/l, na cidade. Por outro lado, é uma boa opção para quem busca um carro robusto capaz de encarar trilhas no fim de semana e servir como automóvel de uso cotidiano. Só não é tão macio como os jipes de shopping!

