Em meados dos anos 1990, a Renault trouxe a primeira geração do Clio, importada da Argentina. Apesar de não ter um estilo menos simpático do que o Chevrolet Corsa ou Fiat Palio, era um carrinho moderno. Com a chegada da segunda geração, em 1999, não demorou para ele ganhar produção nacional, na unidade de São José dos Pinhais (PR), onde dividia linha com a minivan Scenic.

O Clio ficou em linha até 2016. Ele foi o primeiro popular equipado com duplo airbag e também contava com inovações como para-lamas em material composto, suspensão com sub-chassi e outras modernidades. Mas o tempo passou e o Clio foi perdendo prestígio, principalmente após a chegada do Sandero.

Simplicidade

Nos últimos anos, ele se tornou o modelo de entrada da marca, com oferta escassa de conteúdos, que se resumiam a ar-quente e desembaçador traseiro. Vidros elétricos, direção hidráulica e ar-condicionado eram oferecidos como opcionais. O acabamento também foi se tornando cada vez mais simples, o que se tornou um ponto de reclamação unânime entre os proprietários.

Mas essa precariedade de conteúdos não tirou o brilho do Clio. No mercado de usados ele tem uma média de 6,5 mil negociações mensais, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Uma das razões é o baixo consumo. O Clio foi vendido com quatro motores, 1.0 8v de 58 cv, 1.0 16v de 80 cv, 1.6 8v de 88 cv e 1.6 16v de 115 cv. Mas passou a ser equipado apenas com a opção 1.0 16v para não brigar com o irmão romeno.

No entanto, a unidade se saiu muito bem, com um consumo urbano médio de 9,0 km/l com álcool e 13 km/l com gasolina. Números que tornaram o francesinho um modelo cobiçado e valorizado no mercado de usados.

Varejo

Segundo a Fipe, as avaliações do Clio variam de R$ 8.800 a R$ 22 mil. Para ter como base de referência, um Clio ano 2014 é tabelado em R$ 18.800 na Fipe. Mas no varejo de usados é possível encontrar unidades desse mesmo ano com preços de R$ 17 mil e até R$ 25 mil. O que tem contado para a valorização acima da tabela são fatores como estado de conservação, quilometragem e também o fato de oferecer todos os opcionais disponíveis.

