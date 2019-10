A siderúrgica mineira Usiminas abriu inscrições para selecionar 120 estagiários de mais de 40 cursos diferentes. No Estado, há vagas para Belo Horizonte, Ipatinga, Santa Luzia e Itatiaiuçu. Além de Minas, oportunidades também estão disponíveis em São Paulo e Espírito Santo.

Conforme a empresa, que não detalhou a quantidade de postos para cada cidade, a remuneração é de R$ 1.120. Os estudantes selecionados também vão ter direito a alimentação, transporte e seguro de vida. A carga horária é de seis horas por dia.

O programa Jovens Profissionais Estágio da Usiminas admite alunos em três modalidades diferentes: superior, técnico e férias. Nas duas primeiras categorias, o contrato é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um. Na modalidade férias, a contratação tem período de um mês.

Veja abaixo detalhes da seleção:

Estágio Superior

Requisitos: Estudantes a partir do 7º período (para cursos de 5 anos de duração) e a partir 5º período (para cursos de 4 anos de duração)

Cursos: Administração, Psicologia, Direito, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Nutrição, Economia, Biblioteconomia, Sistemas de Informação, Comercio Exterior, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Automação, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Minas, Engenharia Química e Geologia

Duração: até dois anos

Cidades: Ipatinga, Belo Horizonte, Itatiaiuçu e Santa Luzia, em Minas Gerais; Cubatão, São Roque e São Paulo, no estado paulista; e Vitória, no Espírito Santo



Estágio Técnico

Requisitos: alunos que estejam cursando o ensino técnico ou já formados

Cursos: Técnico em Automação, Técnico em Mecânica, Técnico em Elétrica, Técnico em Metalurgia, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Edificações, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Informática, Técnico em Administração e Técnico em Manutenção

Duração: até dois anos

Localidades: Ipatinga e Itatiaiuçu, em Minas Gerais; Cubatão, em São Paulo

Estágio de Férias

Requisitos: cursando a partir do 5º período

Cursos: Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Automação, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Minas, Engenharia Química e Geologia

Duração: 1 mês

Localidades: Ipatinga e Itatiaiuçu, em Minas Gerais; Cubatão, em São Paulo

As inscrições podem ser feitas aqui, até o dia 27 de outubro. De acordo com a Usiminas, na modalidade férias, os universitários passam por dinâmica de grupo, entrevistas individuais e avaliação de competências. A admissão está prevista para novembro deste ano.

Já nos programas de longa duração, os estudantes serão submetidos a game on-line, dinâmica on-line, avaliação de competências, apresentação, além de entrevistas com gestores e individuais. A contratação ocorrerá em janeiro de 2020.