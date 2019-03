Um vídeo do papa Francisco está chamando a atenção da internet nesta semana. Nas imagens, o chefe de Estado do Vaticano retira a mão ao perceber que alguns fiéis iriam beijá-la.

De acordo com o jornal inglês The Guardian, que divulgou as imagens, o vídeo foi gravado durante cumprimentos em um santuário italiano. Nelas, é possível ver que o incômodo é voltado principalmente a beijos no anel de ouro, chamado de “anel do pescador”.

O Vaticano não se pronunciou sobre o caso.