Após sete meses do início da vacinação contra Covid-19 em Belo Horizonte, o imunizante finalmente chega ao público abaixo de 18 anos a partir desta segunda-feira. Por enquanto, ele estará restrito aos adolescentes com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puéperas e lactantes, na faixa entre 17 e 12 anos completos até 6 de setembro.

A vacinação será feita nesta segunda e quarta-feira, nos postos de saúde, de 8 às 17 horas, e nos pontos drive-thru, de 8 às 16h30. A lista já está disponível no site da Prefeitur de Belo Horizonte.

Para se vacinar, além da realização de cadastro, os adolescentes precisam de documentos para comprovar a condição. Podem ser apresentados exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro devendo conter o número do registro do profissional no respectivo conselho de classe.

Todas as declarações apresentadas no cadastro são de total responsabilidade do responsável pelo menor que os preencheu e de quem emitiu os comprovantes. Será realizada auditoria no processo de vacinação e, em caso de informações inverídicas, os declarantes ficarão sujeitos às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis.

A semana terá ainda a segunda dose da vacina para o público de 33 anos, cjua data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 13 de setembro. Na quarta-será a vez de quem tem 32 anos (cartão com data até 15 de setembro).

Na quinta e sexta-feira, serão contempladas as gestantes e puérperas sem comorbidade, para a aplicação da segunda dose, com cartão marcando até 16 e 17 de setembro.