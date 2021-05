Aos 73 anos, o tetracampeão da Stock Car, Paulo Gomes, volta às pistas para disputar a Old Stock Race, como chefe de equipe. Afastado das pistas devido à pandemia da Covid-19, Paulão aguardou o período de efeito da segunda dose da vacina Coronavac para retomar o comando da equipe Viemar Automotive, que participou do início da temporada no último final de semana (8 e 9), em Interlagos.

“É muito bom poder ser vacinado. O SUS está de parabéns. Sugiro a todos que se vacinem, é muito importante para todo mundo”, aconcelha o tetracampeão, que afirma que mantém rigor nos protocolos sanitários.

A equipe de Paulão corre com um Chevrolet Opala, ano 1979, semelhante ao carro com que venceu na Stock há 42 anos. A primeira bateria teve seu filho, Pedro Gomes, ao volante, enquanto Sandro Sanches assumiu o comando do carro número 25, na senguda corrida.

O final de semana não foi a melhor estreia, sem completar nenhuma das baterias. Mesmo assim, o veterano estava satisfeito por voltar aos boxes. "Hoje, mesmo com todos os problemas ocorridos com o meu carro na pista, devia estar chateado, mas saio de Interlagos muito feliz porque tenho certeza que poderei ir muito mais seguro para as próximas corridas de Old Stock. Também tenho certeza que a minha larga experiência nas pistas ficará ainda maior para o sucesso do nosso time em toda a temporada com as vacinas que tomei contra o Covid-19", comentou.