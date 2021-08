O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, só entra quem tem experiência. Mas, para adquirir esse conhecimento prático, é necessário ter oportunidade, muitas vezes, por meio de um estágio.

O número de vagas para estudantes no Brasil aumentou no primeiro semestre deste ano. Foram abertas 108.335 estágios de janeiro a junho, um crescimento de 26,7% em relação ao mesmo período de 2020. O levantamento é do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee).

O coordenador do Núcleo de Carreiras e Estágio das Faculdades Promove e Kennedy, Alisson Cunha, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o mercado de estágios no Brasil, nesta quinta-feira (19), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.