Noivas e noivos que estão planejando subir ao altar sabem que os detalhes para "o grande dia" são muitos. É vestido, aluguel de salão, filmagem, DJ, cerimonial, dentre outros tantos. E todos os casais esbarram em uma dúvida comum: o orçamento. Casar em Belo Horizonte não é barato e a variação pode ultrapassar os 2.000%.

Pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro mostrou que a cerimônia e a festa para 300 pessoas podem custar de R$ 17.859,65 a R$ 89.242,78, diferença de 300%. O preço mais discrepante está no aluguel de salão de festas. Em BH, um espaço para realização da cerimônia pode ser encontrado de R$ 700 até R$ 16.600. Neste caso, a diferença de preço é de 2.271,43%.

Outro serviço que tem grande oscilação de preço é a decoração do espaço, que tem variação de 1.400% - podendo ser contratado entre R$ 500 e R$ 7.500. O buffet é o serviço que mais pesa no orçamento. Na capital, os comes e bebes para os convidados varia entre R$ 10.500 a R$ 36.500. "Na maioria dos casos, as variações encontradas podem ser justificadas em função da qualidade, tipo de serviço e material dos produtos pesquisados", destacou Feliciano Abreu, economista do site Mercado Mineiro.

O levantamento consultou 202 estabelecimentos entre os dias 14 e 15 de maio. Confira abaixo os valores:

Serviços Menor preço Maior preço Variação Taxa de Celebração de Casamento (Igreja Católica) R$ 450 R$ 1.000 122,22% Cerimonial e Assessoria para

Cerimônia Religiosa e Recepção R$ 600 R$ 1.650 175,00% Aluguel de Salão de Festas R$ 700 R$ 16.600 2271,43% Buffet (Recepção para 300 convidados) R$ 10.500 R$ 36.500 247,62% Decoração da Igreja R$ 650 R$ 3.500 438,46% Decoração do Salão de Festas R$ 500 R$ 7.500 1400,00% Cobertura Fotográfica R$ 1.000 R$ 5.900 490,00% Filmagem R$ 650 R$ 5.000 669,23% Aluguel do Vestido de Noiva R$ 300 R$ 2.000 566,67% Aluguel do Traje do Noivo R$ 100 R$ 500 400,00% Casamento Civil (Taxa de Cartório) R$ 474,65 R$ 482,78 1,71% Sonorização com DJ R$ 350 R$ 2.500 614,29% Iluminação completa R$ 180 R$ 600 233,33% Aluguel Telão (Projetor + Tela + DVD Player) R$ 150 R$ 300 100,00% Dia da Noiva R$ 800 R$ 2.860 257,50% Buquê de Noiva R$ 150 R$ 400 166,67% Carro para Transporte dos Noivos R$ 250 R$ 1.500 500,00% Convites (cento) R$ 55, R$ 450 718,18% Total R$ 17.859,65 R$ 89.242,78 399,69%

A pesquisa completa também pode ser consultada neste link.