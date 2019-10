A Vale anunciou ter acionado preventivamente o protocolo de emergência em Nível 1 da barragem Forquilha IV, na Mina Fábrica, em Ouro Preto, na região Central de Minas. De acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM), a medida não requer a evacuação da população. A barragem não recebe rejeitos desde fevereiro deste ano.



Conforme fato relevante divulgado pela mineradora, a decisão é uma medida preventiva, resultado da avaliação da própria Vale, e acordada com órgãos de fiscalização externos, após uma inspeção de rotina detectar uma anomalia na barragem.



Com isso, acrescenta a empresa, "a expectativa é que se torne negativa a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) da estrutura".



A ação, ressalva a mineradora, não terá impacto no plano de produção deste ano, visto que o mesmo não previa a disposição de rejeitos na estrutura nos próximos anos.



