Jovens que se formaram em cursos técnicos já podem se inscrever no processo seletivo do Programa de Formação Profissional da Vale. A mineradora disponibilizou 101 vagas em Minas, sendo 14 em Brumadinho, 39 em Congonhas, 15 em Itabira, 10 em Itabirito, 21 em Mariana e duas em Nova Lima.

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e formação completa no Ensino Médio, com formação em curso técnico de Elétrica, Mecânica, Solda ou Metalurgia. As inscrições seguem até o dia 3 de julho e podem ser feitas por meio deste link.

Há vagas para os cursos de especialização em Mecânica, Elétrica, Solda e Equipamentos de Mina e Usina. Além de Minas Gerais, há oportunidades no Espírito Santo e Rio de Janeiro. As aulas têm início no dia 15 de setembro, segundo o cronograma.

De acordo com a Vale, o programa possui uma etapa teórica (2 a 3 meses) e outra prática (9 meses). Durante a parte teórica, os participantes recebem bolsa-auxílio e, na etapa prática, enquanto fazem a formação dentro da Vale, recebem salário. A duração de cada uma dessas etapas varia conforme a localidade e a área de formação.​

Profissionais que se destacarem, ao fim do programa, poderão ser contratados como empregados, caso haja vagas disponíveis na empresa, de acordo com a Vale.

