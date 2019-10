A Vallourec Soluções Tubulares do Brasil (VSB) abre no próximo dia 28 as inscrições do Programa de Estágio 2020. Os interessados têm até o dia 17 de novembro para fazer o cadastro. As vagas são destinadas a estudantes de nível técnico e de graduação para atuarem na unidade Barreiro (moradores de Belo Horizonte e Região Metropolitana), na de Jeceaba (moradores de Jeceaba, São Brás do Suaçuí, Entre Rios de Minas, Congonhas, Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete) e na Vallourec Mineração (moradores de Piedade de Paraopeba, Brumadinho, Nova Lima, Belo Horizonte e Região Metropolitana).

O processo seletivo contará com inscrição, prova on-line, análise de currículo, dinâmicas de grupo, entrevistas técnicas com gestores e avaliação psicológica.

Os aprovados receberão bolsa-auxílio no valor de R$1.199,00 (nível técnico) e R$1.613,00 (nível superior), além de convênio médico, seguro de vida, recesso remunerado, refeição no local, auxílio-transporte, programa de desenvolvimento de estagiários e clube de benefícios e descontos.

Com carga horária de seis horas, a previsão de início das atividades na empresa é em fevereiro de 2020.

As vagas de estágio de nível superior contemplam as áreas de Engenharias, Administrativas, Tecnologia da Informação, entre outras. Para os cursos de nível técnico as áreas são Informática, Manutenção, Mineração, Segurança do trabalho, Administrativas, entre outras.

“O estágio é uma etapa importante para o desenvolvimento de todo profissional. É uma oportunidade para que os estudantes ampliem seus conhecimentos, desenvolvam competências e estabeleçam uma relação prática da teoria vista em sala de aula”, afirma Bruna Castilho, analista de Recrutamento e Seleção da Vallourec.