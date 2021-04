A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se houve crime de preconceito racial cometido por um participante no Big Brother Brasil 21 (BBB). Um dos integrantes comparou a peruca de um homem das cavernas com o cabelo de outro concorrente do reality.

Essa não foi a primeira vez que o programa é palco de polêmica em relação ao racismo. Em 2020, o ator Babu Santana chegou a explicar conceitos sobre preconceito e antirracismo, como a origem da palavra “negro”, e porque ela teria uma conotação negativa, além de dar uma aula sobre o Brasil e a abolição da escravatura.

Ele e a ganhadora do programa, Thelma, sempre se apoiaram e defenderam a luta racial. Os movimentos negros avaliam que os avanços ainda são poucos no Brasil e as penas para o crime de racismo são brandas.

A pesquisadora e gestora de referência do Centro de Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, Rosália Diogo, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o racismo no Brasil, nesta quarta-feira (7), às 17h30. O live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.