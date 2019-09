As vendas do comércio varejista de Belo Horizonte registraram em julho deste ano um crescimento de 1,99% em relação a igual mês do ano passado, o melhor desempenho na mesma base de comparação desde 2014. Segundo dados da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da capital mineira, o resultado é reflexo de um melhor ambiente econômico no país na comparação com os últimos anos.

“Estamos com indicadores macroeconômicos como inflação e taxa de juros em patamares menores, além da redução do desemprego. Juntos estes fatores contribuem para que os belo-horizontinos tenham renda disponível para retornarem ao mercado do consumo”, avalia o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, lembrando que, além disso, com a redução dos níveis de inadimplência, os moradores da capital têm acesso novamente ao crédito, “o que é muito importante para o aquecimento do comércio”.

Nesta base de comparação, artigos diversos, que incluem acessórios em couro, brinquedos, óticas, caça, pesca, material esportivo, computadores e periféricos, além de artefatos de borrracha, tiveram expansão de 4%. Já os supermercados cresceram 3,6%, seguido por eletrodomésticos e móveis (2,9%), material elétrico e de construção (2,3%), drogarias e cosméticos (2,2%), vestuário e calçados (0,9%), veículos e peças (0,4%) e papelaria e livrarias (0,3%). A única retração foi verificada no segmento de informática (-0,1%).

Na comparação de julho em relação ao mês imediatamente anterior, as vendas apresentaram uma expansão de 1,19%, principalmente por ter três dias úteis a mais que junho, além das liquidações e promoções. As maiores expansões vieram também de artigos diversos (3,3%), material elétrico e de construção (3,1%), supermercados (1,7%) e veículos e pelas (1,6%).