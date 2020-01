Oficialmente, o setor supermercadista mineiro ainda não fechou as estatísticas referentes a 2019, mas uma coisa é certa: foi o melhor ano desde 2013, quando as empresas acumularam, em média, crescimento de 4,93%.

Isso porque um balanço divulgado ontem pela Associação Mineira de Supermercados (Amis) mostra que, de janeiro a novembro, o setor obteve crescimento real de 4,29%.

Mesmo não tendo fechado os dados de dezembro passado, o mês projeta um aumento de 3,5%. Desta forma, no acumulado do ano, o saldo será maior que 4%.

“Não podemos somar os 4,29% com os 3,5% projetados para o Natal, pois este último precisa ser diluído ao longo do ano, mas certamente ficará acima de 4%. A última vez que o setor cresceu acima de 4% foi em 2013”, disse Antônio Claret Nametala, presidente-executivo da entidade.

Para se ter uma ideia do que este percentual representa, basta recordar que em 2018 o setor avançou 2,98%.

Um dos motivos do reaquecimento das vendas é o acumulado apurado em novembro, quando ocorre a Black Friday. Mas também o fato de o governo federal ter liberado, no segundo semestre de 2019, o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), inicialmente com teto de até R$ 500 e, posteriormente, ampliado para até R$ 998.