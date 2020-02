As vendas nos supermercados do país cresceram 3,62% no ano passado, informou nesta quarta-feira (12) a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Considerando apenas o mês de dezembro, o crescimento foi 2,30% em comparação com o mesmo mês de 2018 e de 16,36% na relação com novembro.

Maiores altas dos preços foram verificadas no tomate, carne e feijão

Para o presidente da Abras, João Sanzovo Neto, o resultado foi positivo. “Ficou acima da nossa projeção inicial, de 3%. Quando falamos em vendas, todo número superior ao esperado é sempre bom”, disse.

A expectativa da associação para este ano é de crescimento de 3,90%.

Abrasmercado

Em dezembro, o Abrasmercado, indicador que analisa os preços dos 35 produtos mais consumidos no autosserviço, registrou crescimento de 8,11% na comparação com novembro, chegando ao valor de R$ 522,35.

No último mês do ano as maiores quedas nos preços foram registradas nos itens: cebola (-8,21%), cerveja (-0,96%) e café torrado e moído (-0,77%). As maiores altas foram verificadas no tomate (20,19%), carne dianteiro - acém, cupim, paleta ou músculo (16,71%), feijão (16,23%) e carne traseiro - alcatra, filé mignon, picanha, coxão mole e patinho (15,56%).

Índice de Confiança

O otimismo dos empresários de supermercado alcançou a quarta alta consecutiva em dezembro, de acordo com o Índice de Confiança do Supermercadista. Numa escala de 0 a 100, em que acima de 50 representa otimismo, a pesquisa registrou 63,6 pontos.

Na avaliação anterior, em outubro, o índice estava em 56,6 pontos.