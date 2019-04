O vereador de Belo Horizonte Cláudio Duarte (PSL) foi preso pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (2) na capital. A polícia ainda não divulgou informações sobre a investigação e o contexto da prisão.

Cláudio é farmacêutico e foi eleito para o período de 2017 a 2020 na Câmara Municipal.

No último domingo (31), o parlamentar foi um dos organizadores da manifestação a favor do regime militar, no elevado Dona Helena Greco, no Centro da capital. Na ocasião, Duarte afirmou que apresentaria justamente nesta terça-feira um projeto de lei para que o local voltasse a ter o nome do primeiro presidente militar brasileiro - Castello Branco.

Aguarde mais informações