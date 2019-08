A Câmara Municipal de Contagem decidiu, por 18 votos a um, arquivar a denúncia contra o prefeito Alex de Freitas (sem partido). A votação aconteceu nesta terça-feira (13) e livrou o chefe do executivo de ser julgado na Casa por possíveis irregularidades na contratação de serviços funerários municipais.

Os vereadores acataram uma recomendação jurídica que recomendou a não admissão da denúcia. Antes da votação, o procurador geral da Câmara, Silvério Cândido, fez a leitura do parecer jurídico que argumentava que caberia ao judiciário avaliar a questão, uma vez que se tratam de acusações por crime de responsabilidade. À Câmara, só caberia apurar infrações político-administrativas.

O único vereador que votou pela admissão do processo foi Daniel do Irineu (PP). O parlamentar defendeu sua posição argumentando que as denúncias são graves e “deveriam ser apuradas de forma justa e democrática pela Câmara, com a formação de uma comissão parlamentar de inquérito, dando direito de ampla defesa para que os acusados comprovem sua inocência, e a Casa julgar se as denúncias procedem ou não”.

Procurada, a Prefeitura de Contagem declarou que o arquivamento "demonstra a inconsistência da denúncia apresentada ao Legislativo Municipal".