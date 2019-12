Vinte dos 27 vereadores da Câmara Municipal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foram alvo de mandados de prisão e apreensão na manhã desta segunda-feira (16). A operação do Ministério Público de Minas Gerais, com apoio da Polícia Militar, cumpre, ao todo, 40 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Servidores e funcionários terceirizados também são alvos da operação deflagrada nas primeiras horas da manhã. Muitos dos detidos foram localizados em casa.

Os promotores também investigam um suposto esquema fraudulento na contratação da empresa que presta serviço de vigilância ao Legislativo municipal.

A assessoria da Câmara foi procurada e disse que o Parlamento não foi oficialmente notificado e aguarda mais detalhes oficiais sobre o objetivo da operação para se manifestar. Nem o Ministério Público estadual, nem o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) se pronunciaram até o momento.

Antecedentes

A ação é um desdobramento da chamada operação 'O Poderoso Chefão', realizada em 25 de outubro – mesmo dia em que o MP deflagrou outras duas operações (Mercúrio e Torre de Babel).

Inicialmente, a operação 'O Poderoso Chefão' investigava suspeitas de irregularidades na contratação da Cooperativa dos Transportadores de Passageiros e Cargas de Uberlândia (Coopass). De acordo com o promotor Daniel Marotta Martinez, só em 2016, foram desviados ao menos R$ 7 milhões dos cofres municipais por meio do contrato com a cooperativa.

Na mesma ocasião, o promotor afirmou que os investigados integravam uma “organização criminosa” que dominou o serviço público de transporte entre 2007 e 2018.

(Com Agência Brasil)

