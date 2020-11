No último domingo (15) foram eleitos 57.608 vereadores. Apesar do número de candidatos negros eleitos ter aumentado, com 3.569 (6,16%), ainda é muito inferior aos 31.053 (53,56%) brancos eleitos. O número vereadores eleitos que se declararam da cor parda é de 22.363. Também foram eleitos vereadores que se declararam da cor amarela (233) e indígenas (182).

Primeiro turno das eleições deste ano foi realizado no último domingo (15) Primeiro turno das eleições deste ano foi realizado no último domingo (15)

Outro ponto de desigualdade está no gênero. Oitenta e quatro por cento dos vereadores eleitos são homens e 16% são mulheres.

Quando o assunto é escolaridade, o número de vereadores eleitos com ensino médio completo é maioria, com 21.678. Em seguida, aparecem aqueles com ensino superior completo, 17.716. Na outra ponta da estatística, 1.083 vereadores eleitos declararam que apenas “leem e escrevem”.

Profissão

A maioria dos vereadores eleitos declarou ter como profissão o próprio trabalho na Câmara Municipal. Foram 12.403 eleitos (21,39%) que declararam “vereador” como profissão. Outras profissões bastante citadas foram servidor público municipal (12,08%), agricultor (9,20%), empresário (6,10%) e comerciante (4,88%).

Das dezenas de profissões declaradas pelos vereadores eleitos, muitas foram citadas por apenas uma pessoa. Dentre elas, coreógrafo e bailarino, carvoeiro, comissário de bordo, ourives e, curiosamente, ministro de estado.

Partidos

O MDB foi o campeão de eleições para vereador. O partido emplacou 7.325 candidatos nas câmaras municipais, 12,63% do total. Outros partidos com grande número de vereadores foram PP (6.342 / 10,94%), PSD (5678 / 9,79%), PSDB (4371 / 7,54%) e DEM (4338 / 7,48%).

O PT, um dos partidos mais tradicionais do país, elegeu 2.660 vereadores (4,59%). Já o PSL emplacou 1.203 vereadores (2,07%).

Os partidos que elegeram menos vereadores foram o PSOL (88 / 0,15%), PMB (46 / 0,08%) e Novo (29 / 0,05%).

Leia Mais:

TSE encontra R$ 60 milhões em irregularidades nas contas de candidatos

TSE: mil contas de aplicativos foram banidas por disparos em massa

Passada a reeleição, Kalil estuda mudanças pontuais no governo de BH