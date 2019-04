Conhecida na China como o “elixir da vida”, a kombucha é uma bebida fermentada, gaseificada e antioxidante, consumida há cerca de 2 mil anos no Oriente e que traz diversos benefícios à saúde, como desintoxicação, melhoria da imunidade, emagrecimento saudável, vigor e energia. Microbiótica, tem como principal vantagem renovar a flora intestinal, ajudando na regularização de intestino preso ou solto.

Pioneira na fabricação em Minas, a Regenerari Superalimentos iniciou as atividades atacadistas em 2017. A produção é 90% artesanal, segundo o sócio-proprietário Leonardo Ludendorff. “Ainda é uma receita da vovó”, enfatiza.

“Fazemos o chá como as pessoas em casa, mas em quantidade bem maior. Ele passa pelos processos de fermentação e flavorização, que é colocar sabor com frutas e outros chás, como capim limão e hibisco. Tudo isso é realizado manualmente, sem máquinas. Apenas o envasamento conta com maquinário”, explica.

A kombucha da Regenerari é oferecida em 11 sabores: abacaxi com gengibre – fórmula pioneira da marca –, café, capim-limão, gengibre, guaraná, maracujá, limão rosa, morango com hibisco, tangerina, uva e a fórmula denominada “sinergia da mulher”, à base de óleo essencial da Laszlo, desenvolvida de modo a aliviar os sintomas da menstruação.

Outro atrativo da marca é produzir as encomendas a cada semana, mantendo o produto fresco, apesar de a validade ser de até 90 dias. Semanalmente, a Regenerari fabrica aproximadamente 600 litros da substância, que não tem restrições para o consumo.

Embora leve açúcar na fórmula, proveniente da cafeína do chá preto, os próprios microorganismos – gerados na associação de fungos, bactérias e da levedura, em especial – o absorvem, tornando-o apenas residual. Dessa maneira, diabéticos podem tomar a kombucha sem riscos.

Em BH, a bebida pode ser encontrada nos supermercados BH e Super Nosso, além de padarias, restaurantes e, principalmente, saladerias e outros estabelecimentos de alimentação saudável.

Fora da capital mineira, o produto é comercializado principalmente no Sul de Minas, no Rio de Janeiro e no interior de São Paulo. Mas também está presente em Brasília (DF) e em cidades mineiras, como Valadares, Ipatinga e Montes Claros.

SERVIÇO

Regenerari Superalimentos

Endereço: Rua Ontário, 505 - Jardim Canadá, Nova Lima

Site: www.regenerari.com.br

Telefone/WhatsApp: (31) 9 7175-9835

Instagram: @regenerari_superalimentos