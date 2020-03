O vice-governador Paulo Brant anunciou na noite desta quarta-feira (11) que está deixando o partido Novo. Segundo Brant, o Novo tem escolhido manter-se à margem das coalizões, "deixando em segundo plano as exigências da responsabilidade política que priorizam a governabilidade".

Recentemente, o projeto do governador Romeu Zema para reajuste dos servidores da Segurança Pública foi questionado pelo próprio Novo no Supremo Tribunal Federal (STF), onde o partido pediu a suspensão de reajustes ao funcionalismo em estados e municípios com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O vice-governador lembrou que em Minas o governo eleito recebeu 43% dos votos no primeiro turno e 72% dos votos no segundo, enquanto o Novo, na mesma eleição, obteve apenas 3,7% dos votos para a Assembleia Legislativa.

Brant defendeu que Minas precisa de grandes reformas para sair da crise e para isto é preciso que o governo articule uma ampla coalizão política que permita a aprovação das legislações necessárias.

"Reafirmo a minha lealdade e meu apoio a este Governo, composto por homens de bem e liderado por um mineiro exemplar, na conduta ética, no compromisso com o bem comum e na competência de gestão. Romeu Zema!", afirmou, em nota. Ele ainda não informou para qual sigla irá.

Confira a íntegra da nota:

No sistema constitucional brasileiro, baseado num irrestrito pluripartidarismo, o principal dever de um governante democrático é a construção de uma maioria parlamentar que permita o funcionamento do governo.

Em Minas o governo eleito recebeu 43% dos votos no primeiro turno e 72% dos votos no segundo, elegendo-se com a mais ampla maioria. O Partido Novo, legenda do Governador e do Vice-Governador, na mesma eleição obteve apenas 3,7% dos votos para a Assembléia Legislativa e 4,6% dos votos para a Câmara Federal.

Os resultados eleitorais revelaram claramente que o povo de Minas não votou no programa e na plataforma política do Partido Novo, mas sim em uma chapa que lhe pareceu capaz de renovar as práticas políticas tradicionais e, principalmente, resolver os problemas da população que estão no âmbito das competências dos Estados federados.

O Estado de Minas precisa de grandes reformas para sair da crise que todos conhecem. Para isto é preciso que o governo articule uma ampla coalizão política que permita a aprovação das legislações necessárias.

O Partido Novo no Brasil tem escolhido manter-se à margem das coalizões, com o intuito principal de zelar pelo seu programa partidário, deixando em segundo plano as exigências da responsabilidade política que priorizam a governabilidade e o funcionamento do Estado em benefício dos seus cidadãos.

Por entender que nosso compromisso essencial é governar o Estado e resolver os problemas reais que afligem nossa população, decidi deixar o Partido Novo para poder cumprir na sua integridade os meus deveres políticos e constitucionais, colocando o meu Estado acima de tudo.

Reafirmo a minha lealdade e meu apoio a este Governo, composto por homens de bem e liderado por um mineiro exemplar, na conduta ética, no compromisso com o bem comum e na competência de gestão. Romeu Zema!

Reafirmo também os meus valores e princípios que me conduziram ao Partido Novo. E também as minhas idéias, aqui me distanciando do Partido no que tange ao meu entendimento de que as nossas idéias devem ser contextualizadas e contrapostas às idéias diversas, num diálogo aberto e democrático, essência da boa política, e não serem alçadas à condição de dogmas irrenunciáveis, o que fecha as portas à política.

Não tenho dúvidas de que o processo de regaste da grandeza e da dignidade de Minas Gerais terá de ser o resultado de uma grande construção política, incluindo todos os mineiros de bem. Não será obra de um partido único.

Paulo Eduardo Rocha Brant

Vice Governador do Estado de Minas Gerais