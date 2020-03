O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participa da primeira reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal neste ano. O encontro trata de estruturação, estratégia e ações imediatas do conselho, que foi transferido por decreto presidencial no mês passado do Ministério do Meio Ambiente para a Vice-Presidência da República.

Mourão assinala que o compromisso do conselho é garantir a proteção da Amazônia e que estimular seu avanço é essencial para o Brasil

No meio da tarde desta quarta-feira (25), Mourão publicou em seu perfil no Twitter apresentação que indica novas visões sobre a região. “A Amazônia pode gerar muita riqueza. Seu desenvolvimento industrial e tecnológico torna seu futuro ainda mais promissor”, destaca a postagem.

Iniciamos há pouco a 1ª Reunião do #ConselhoNacionaldaAmazôniaLegal . Depois de ouvir todos os ministros que o integram e visitar 8 governadores da região, estou apresentando a estruturação, estratégia e ações imediatas do Conselho. Vamos em frente! pic.twitter.com/jjUZvyIUsa — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) March 25, 2020

Na mensagem, Mourão defende a união dos estados com o governo federal e assinala que o compromisso do conselho é garantir a proteção da Amazônia e que estimular seu avanço é essencial para o Brasil.

Desde a transferência do conselho, Mourão visitou oito governadores de estados que formam a Amazônia Legal. O conselho é formado por representantes de 14 ministérios e tem 13 competências descritas em decreto.

Uma delas é "propor políticas e iniciativas relacionadas à preservação, à proteção e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal, de forma a contribuir para o fortalecimento das políticas de Estado e assegurar a ação transversal e coordenada da União, dos Estados, dos Municípios, da sociedade civil e do setor privado.”