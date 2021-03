As mulheres têm ampliado a participação no agronegócio e nas contratações de crédito rural. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a presença feminina na direção de estabelecimentos agropecuários em Minas Gerais saltou de 10,8% no Censo de 2006 para 14,4% em 2017. Da mesma forma, foram feitos 53.956 contratos (Empresarial e Pronaf) para mulheres no Estado no ano passado, o que representa 24,27% do total de financiamentos agropecuários, segundo dados do Banco Central.

Especificamente no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), onde em 2019 a participação da mulher mineira era de 29,9%, chegou a 31,14% (44.684) no ano passado no Estado. Para o coordenador técnico estadual de Crédito Rural da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG), José Henrique Barbosa, é uma quantidade bastante significativa, pois é mais que o dobro do percentual de mulheres responsáveis pela gestão de propriedades rurais no Estado, segundo os dados do IBGE.

“Na agricultura empresarial, a participação feminina no ano passado foi de 11,77%, relativamente baixa. No entanto, quando a gente olha o Pronaf, foi 31,14%. Na agricultura empresarial predomina o gênero masculino como o contratante do financiamento. Na agricultura familiar, a mulher tem uma participação muito mais expressiva”, salienta José Henrique, lembrando que essa grande diferença é uma característica da agricultura familiar, onde toda a família trabalha e as mulheres vêm executando e até assumindo a gestão da propriedade.

De acordo com dados do Banco Central, a quantidade de contratos destinados às mulheres cresceu nos últimos dois anos. Em 2019, em Minas Gerais, foram fechados 49.207 contratos para pessoas do sexo feminino nas linhas Empresarial e Pronaf, num valor total de R$2,592 bilhões, ou seja, 23,02% do crédito total aplicado no Estado. Deste montante, 40.306 mulheres tiveram acesso ao Pronaf (29,90%), num volume de R$332,8 milhões.

A pecuarista Conceição Aparecida Gomes, do município de Abaeté, já recorreu a cinco empréstimos do Pronaf, o que considera de grande importância para o produtor rural. “Cheguei a fazer um financiamento grande por volta de 2010 ou 2011, que usei para a compra de gado, divisão do terreno da família e distribuição da água. Tenho um reconhecimento muito grande, pois foi de grande valia para mim”, salienta. Ela conta que está terminando de fazer os pagamentos e admite que pode recorrer a novos empréstimos. “Nunca se sabe o dia de amanhã. Se precisar meu nome está limpo. Gostei muito dos empréstimos que fiz até hoje. Tem que correr atrás mesmo”, disse.

