Estão abertas as inscrições para o programa de estágio 2020 da empresa de logística e transporte VLI. Estudantes universitários de qualquer área podem se inscrever, até o dia 22 de dezembro, para vagas em Belo Horizonte e outras seis cidades mineiras: Uberaba, Divinópolis, Ipatinga, Araguari, Montes Claros e Lavras.

As inscrições podem ser feitas aqui. Além da bolsa proporcional ao período trabalhado (6 horas), também são oferecidos benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, auxílio transporte e auxílio refeição. O programa tem de 12 a 24 meses.

Além das cidades mineiras, há vagas no Maranhão, Espírito Santo, Tocantins, São Paulo e Ceará. De acordo com a empresa de logística e transporte, são 30 oportunidades espalhadas pelos seis estados.

No processo seletivo, o aluno, independente da graduação, poderá escolher entre oito grupos (Jurídico e Regulatório, Comercial, Pessoas, Comunicação, Digital, Finanças, Manutenção e Operação, e Processos e Melhoria Contínua). Os candidatos devem ter vínculo de dois anos com instituição de ensino.

No caso do nível técnico, os interessados devem ter vínculo de um ano. As vagas de estágio técnico são para as áreas: mecânica, eletromecânica, logística, mecatrônica e metalurgia.

A seleção é composta pelas etapas de inscrição, game online, Fit Cultural, dinâmicas online, painel/entrevista individual com gestor e exame médico.

