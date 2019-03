Entre 20 e 23 de março, das 10h às 19h, o Mineirão irá abrigar o maior evento de empreendedorismo feminino da América Latina: o “Voe Mulher”. Serão mais de 60 atrações, abrangendo palestras, workshops e rodadas de negócios. Ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 15, e 25 mil mulheres são esperadas durante os quatro dias de programação.

A idealizadora do projeto, Ângela Paulo, especialista em comunicação e novas tecnologias, conta com o apoio do Sebrae e da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) em uma ação denominada “Giro de Negócios”, em que os participantes circulam vendendo e comprando.

Já a realização do “Voe Mulher” - cuja sigla remete à “Valente, Ousada e Empreendedora” - fica por conta da Eleva Inteligência em Negócios, do Free Space Marketing Promocional e do Kartuno Design Space. Apesar de ser voltado especialmente para o público feminino, os homens também são bem-vindos.

De acordo com Ângela Paulo, o objetivo do evento é “inspirar e conectar novas experiências”. “Nosso convite é para que elas venham fazer a diferença no meio econômico”, diz.



Algumas convidadas de destaque nos Master Talks e no Espaço Técnico e de Conhecimento (ETC) são a atriz e bailarina Cláudia Raia, a jornalista Fernanda Gentil, a modelo e design de interiores Drica Quintiliano e a idealizadora do projeto “Enquanto o filho não vem”, Patrícia Balbi.

Na Arena Sebrae, acontecerão mentorias para empreendimentos, minicursos sobre como montar o currículo e apresentar-se em uma entrevista de emprego. Outro ambiente interessante é a área Gourmet Show, mostrando que a cozinha é uma oportunidade de recolocação no mercado de trabalho e com aulas práticas de receitas saudáveis.

Para encerrar a programação, uma partida de futebol feminino será realizada no Gigante da Pampulha. Também haverá uma ação social, com troca de ingressos para o clássico entre Atlético e América por materiais de higiene pessoal, que beneficiará a população feminina encarcerada, por meio do projeto Tio Flávio Cultural.

SERVIÇO:

Voe Mulher

Horário: Das 10h às 19h

Local: Estádio do Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caran, 1001 - bairro São José, Belo Horizonte)

Site: www.voemulher.com.br

Ingressos: www.centraldoseventos.com.br