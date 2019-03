O volume do setor de serviços no país recuou 0,3% em janeiro deste ano, na comparação com dezembro do ano passado. A queda veio depois de uma alta de 1% na passagem de novembro para dezembro. O dado, da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), foi divulgado hoje (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar da queda de dezembro para janeiro, o volume de serviços avançou 2,1% na comparação com janeiro do ano passado e 0,3% no acumulado de 12 meses. A receita nominal caiu 0,3% na comparação com dezembro e avançou 5,6% na comparação com janeiro de 2018 e 3,1% no acumulado de 12 meses.

A queda no volume de dezembro para janeiro foi provocada por recuos nos serviços de transportes e correios (-0,6%) e pelos serviços de informação e comunicação (-0,2%).

Apesar da queda média dos serviços, três dos cinco setores tiveram alta: serviços prestados às famílias (1,1%), serviços profissionais, administrativos e complementares (1,7%) e outros serviços (4,8%).





