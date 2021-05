Dia após dia, o mercado de elétricos vai ganhando novos integrantes. A Volvo acaba de abrir pré-venda para o SUV XC40 Recharge no Brasil. E como todo elétrico que se preze, o modelo sueco não é barato:chega com preço “promocional” de R$ 389.950 e as entregas estão previstas para setembro, num lote de 300 unidades.

Junto com a apresentação do XC40 elétrico, a Volvo anunciou o fim das vendas de automóveis exclusivamente a combustão no país. A partir de agora, todos os carros comercializados pela marca serão eletrificados: híbridos ou elétricos.

“Esse é mais um marco para a Volvo Cars no Brasil. Acabamos de anunciar que não venderemos mais carros somente à combustão em solo nacional e é um grande orgulho poder lançar nosso primeiro modelo 100% elétrico”, afirma João Oliveira, diretor geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil.

Para atrair o interesse do consumidor, a marca tem expandido sua rede de carregadores, que promete saltar de 700 para mais de mil carregadores públicos. A marca também anunciou que estuda a instalação de carregadores rápidos (de corrente direta), que podem variar de 50 kWh a 150 kWh, que deve priorizar pontos rodoviários, para ampliar a autonomia.

Outra ação é que na compra do XC40 Recharge, o consumidor recebe o Wallbox e também a instalação. O carregador de corrente alternada é capaz de carregar de 7 a 11 kWh, dependendo da rede disponibilizada pela fornecedora. O tempo de recarga pode chegar a até 11 horas.

O Carro

O XC40 Recharge chega para iniciar o processo de eletrificação total da Volvo. O SUV se diferencia pouco em relação às versões híbridas e térmicas (apenas a combustão). O modelo é equipado com um conjunto que combina dois motores (um para cada eixo) e um conjunto de baterias montados em uma gaiola de alumínio sobre o assoalho. As duas unidades garantem potência na casa dos 408 cv, o que faz do jipinho um 4x4 extremamente valente, já que toda força estará disponível para as rodas a todo momento.

Segundo a Volvo, a autonomia do modelo é de 400 quilômetros e pode ter até 80% das baterias recarregadas em apenas 40 minutos, num módulo de carregamento rápido.