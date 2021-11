Executivos da Volvo estiveram em Belo Horizonte para apresentar a linha 2022 do XC60. O SUV, que apesar de mais caro que o caçula XC40, é o carro-chefe da marca sueca por aqui. Assim, até mesmo uma mudança de ano-modelo demanda uma atenção, que vai além de um breve comunicado.

Segundo o fabricante sueco, o modelo representa quase 50% das vendas da marca em 2021, superando até mesmo o caçula XC40, que tem preço inicial mais agressivo. Das quase 6,4 mil unidades vendidas de janeiro a outubro, 3.086 são do XC60.

Outro fator que faz do XC60 mais popular que seu irmão caçula é a disponibilidade. Segundo os executivos, o XC40 poderia vender mais, mas sua performance fica comprometida pela capacidade da planta de Genth, na Bélgica. O irmão maior é produzido na linha de montagem da China, o que permite maiores volumes.

E mesmo com preços que partem dos R$ 400 mil, os executivos apontam que ele é mais competitivo que seus rivais alemães. “Ele tem preços mais atraentes que o X3 e Q5”, comenta o diretor de Produto e Pós-Vendas, André Bassetto.

Linha 2022

O SUV passou por uma leve intervenção na parte frontal, que teve o para-choque que passa a contar com dois desenhos. Mas a cereja do bolo está no sistema Google embarcado.

O módulo é o mesmo que já é oferecido no XC40 Recharge. Ele adiciona ferramentas do gigante das buscas, como Gmail, Google Maps, Google Play, em que o proprietário pode adicionar aplicativos como Spotify, dentre outros.

“O XC60 é uma referência para a Volvo Cars e um veículo que estamos sempre buscando inovar e oferecer ainda mais para nossos clientes. Essas atualizações que chegam para o modelo 2022 reforçam nosso compromisso com a sustentabilidade e em oferecer produtos atuais e ainda mais tecnológicos”, afirma João Oliveira, diretor geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil.

Além do sistema Google, o carro ainda oferece os demais itens esperados num Volvo, como câmera 360º, projeção no para-brisa, carregamento de celular por indução, assim como um pacote farto de assistentes de condução. A novidade fica para o sistema Ready to Drive, que alerta o motorista num semáforo que o sinal abriu e os carros estão se deslocando. Por aqui é chover no molhado, pois antes mesmo do sinal ficar verde, a turma já começa a buzinar.

O XC60 é oferecido sempre com motorização híbrida. O SUV combina motor 2.0 de 320 cv e módulo elétrico 87 cv, que entregam 407 cv e 64 kgfm de torque. O SUV pode rodar até 40 km apenas na eletricidade. Ele ainda oferece transmissão automática de oito marchas e tração integral.

Preços

XC60 Recharge Inscription Expression – R$ 399.950

XC60 Recharge Inscription – R$ 429.950

XC60 Recharge R-Design – R$ 439.950

XC60 Polestar Engineered – R$ 466.950