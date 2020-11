O movimento de eleitores é tranquilo na Escola Estadual Milton Campos, o Estadual Central, no bairro de Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), aproximadamente 1.500 eleitores já compareceram para votar nas 13 seções eleitorais que funcionam no local. A maioria do fluxo de eleitores nestas primeiras horas de domingo é de idosos, que tem preferência para votar até às 10h.

Uma eleitora de 87 anos abusou da criatividade para "furar a fila". Mesmo com a preferência garantida por lei e dentro do horário destinado aos idosos, ela fez uma placa pedindo para passar na frente.

Idosos vão às urnas

Nas primeiras horas deste domingo, os eleitores que decidiram sair para votar mais cedo não enfrentaram filas e nem aglomerações nas seções. Mesmo com a pandemia e dificuldades para chegar até o local de votação, muitos idosos preferiram aproveitar o horário preferencial para exercer o direito ao voto. A aposentada Maria Aparecida Mendonça, de 82 anos, saiu de casa cedo para não enfrentar fila. Mesmo usando uma bengala e o auxílio de um motorista de táxi para chegar até seção em que vota, ela afirma que faz questão de comparecer às eleições. "Nunca deixei de votar. É um direito que ganhamos depois de muita dificuldade e que faço questão de exercer", garante a aposentada.

