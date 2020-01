A Volkswagen apresentou a edição R-Line do Aerton, modelo que sucedeu o Passat CC na Europa e que é uma espécie de primo próximo do Audi A5 Sportback. Lançado em 2017, o cupê quatro portas é vendido na Europa, Estados Unidos e China. Exclusiva para o mercado europeu, a série terá tiragem de 250 unidades. A alcunha que corresponde aos modelos com pacote visual esportivo da VW por aqui está presente em modelos como Tiguan AllSpace e Jetta.

A edição trouxe modificações interessantes ao Aerton, como rodas aro 20 pretas, assim com retrovisores, teto, apliques e aerofólio traseiro em mesma tonalidade. O resultado é um carro com visual agressivo, correspondido pelas três opções de motores aplicáveis à versão, partindo de uma unidade TSI 2.0 de 190 cv, outra de 272 cv e uma terceira opção diesel de 240 cv. A transmissão é de dupla embreagem e sete marchas (DSG) e a tração é integral 4Motion.

O pacote de conteúdos do Aerton R-Line também é farto e conta com itens como bancos traseiros com aquecimento, função já presente nos bancos dianteiros, sistema multimídia com internet sem fio, controle de voz e recepção de rádio digital DAB +. Ele ainda conta com quadro de instrumentos digital, que tem se tornado padrão nos VW europeus, partida sem chave, climatização multizona, dentre outros recursos.

Em termos de segurança, a versão oferece o sistema DCC. Trata-se de um controle adaptável do chassi. Ele ajusta os amortecedores individualmente de forma contínua para garantir o máximo de estabilidade da carroceria. O modelo ainda oferece controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e demais assistentes eletrônicos. O preço? Sai pela bagatela de 56 mil euros, na Alemanha.

Assista também!