A Volkswagen apresentou o Nivus, seu utilitário compacto, com carroceria estilo cupê. O modelo chega para se posicionar na base da gama de SUV’s da marca alemã. Devido às medidas de restrições em função da pandemia da Covid-19, a apresentação ocorreu via live.

Apesar de ter sido revelado agora, o Nivus só chegará às lojas em julho. Isso porque a VW retomou suas atividades fabris há poucos dias. E a produção do modelo só terá início na segunda quinzena de junho. E, como não tem carro no pátio, a marca ainda não fechou os preços.

No entanto, executivos deixam claro que seus valores se posicionarão entre os preços praticados para o Polo e o T-Cross. Assim, podemos esperar valores entre R$ 85 mil e R$ 115 mil. A marca deixa claro, contudo, que deverá definir os valores nos próximos dias, quando começa o período de pré-venda, que terá inclusive opção de compra online.

Motor e caixa

Mas o que é certo é que o modelo será vendido apenas com motor 1.0 turbo de 128 cv e 20 mkgf de torque, combinado com transmissão automática de seis marchas, diferentemente do T-Cross, que conta com opção manual, além do motor 1.4 de 150 cv.

Ao que tudo indica, neste primeiro momento, a marca manterá o Nivus com uma linha bem mais enxuta, que poderá se ramificar de acordo com as exigências do mercado, como ocorreu com o Polo.

Conteúdos

O Nivus tem como cereja do bolo o sistema multimídia VW Play, que foi desenvolvido no Brasil e, como a marca sugere, faz dele um smartcar. Isso porque o sistema agrega aplicativos como iFood, Waze, assim como ferramentas de estacionamento, pedágio e até mesmo loja de livros por áudio.

No entanto, o modelo ainda conta com quadro de instrumentos digital, ar-condicionado digital com saídas para assentos traseiros, partida sem chave, frenagem de emergência e controle de cruzeiro adaptativo, que garantem um recheio sofisticado ao jipinho.

Visual

O Nivus foi totalmente desenvolvido pelo time de engenharia brasileiro e tem o desenho assinado por José Carlos Pavone, que chefia o departamento de estilo por aqui. Não é exagero dizer que trata-se do VW mais bonito dos últimos anos, muito mais atraente que T-Cross, Polo e Virtus. Entre os carros projetados no Brasil, só fica atrás do clássico SP2.

O modelo compartilha a mesma plataforma modular MQB dos irmãos, e tem medidas um pouco maiores que as do T-Cross, devido ao maior balanço traseiro. Foi necessário esticar um pouco a traseira em função da cadência da coluna C, que dá o estilo cupê ao modelo. São 4,26 metros de comprimento, 2,56 metros de entre-eixos e 1,49 metro de altura.