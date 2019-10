A Volkswagen cozinhou o desenvolvimento da oitava geração do Golf por muito tempo. Deixou o carro ser flagrado em testes na Europa, assim como fez vista grossa para fotos do carro limpo e não criou alarde quando a imprensa espanhola revelou fotos oficiais do hatch. E há uma razão para isso: o Golf é o principal produto da Volkswagen no mundo, carro que já superou 35 milhões de unidades nos últimos 45 anos. Daí deixar que o fantasma de uma nova geração ganhe voz é uma estratégia eficaz para fazer com que seus potenciais clientes aguardem por sua chegada. E ele chegou.

Como todo Volks que se preze, com exceção do Fusca e do Scirocco, o Golf de oitava geração é um carro de linhas previsíveis. À primeira vista, mais parece uma reestilização do carro atual, mas sejamos francos é um modelo totalmente novo.

A começar pela plataforma. O novo Golf utiliza uma versão atualizada da base modular MQB, ajustada para receber sistema híbrido de 48V. Trata-se de uma unidade elétrica que substitui o motor de arranque e o alternador e é capaz de armazenar energia que é convertida em torque, quando necessário. No jargão popular é o chamado híbrido leve. O módulo é conjugado aos motores turbo da família TSI, com potências de 115 cv, 150 cv e 130 (numa variante diesel).

Medidas

Em termos de dimensões, o hatch cresce apenas 3 centímetros em relação à geração passada. São 4,28 metros de comprimento. Já a distância entre-eixos é basicamente a mesma, com 2,63 metros. Visualmente, o novo Golf não difere tanto do antecessor: pela lateral, é preciso olho clínico para enxergar as mudanças. Ainda mais que a tradicional e larga coluna C se mantém fiel desde a terceira geração.

Na parte frontal os faróis indicam que se trata de um carro novo, assim com a curvatura do capô e os para-choques redesenhados. Já as lanternas soam como uma evolução do desenho atual.

Por dentro

O interior do Golf também segue a mesma lógica de evoluir sem revolucionar. O quadro de instrumentos digital se tornou padrão e divide projeções com o Head-up Display e a central multimídia. Tudo adornado por formas retilíneas e simétricas, como reza o design de Wolfsburg. A grande novidade fica por conta da transmissão, que substitui a alavanca mecânica por uma pequena chave eletrônica.

Tecnologia

O Golf 8 oferece internet 4G embarcado, que permite conexão wi-fi. Até aí, nada demais. O Cruze vendido por aqui já conta com tal benefício, assim como o Onix Plus. No entanto, também conta com a tecnologia Car2X, que cria interação com outros automóveis e também com o sistema de tráfego. O recurso otimiza a navegação, vez que é feito por troca de dados em tempo real.

