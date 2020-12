Enquanto Mobi e Kwid se posicionam como opções de acesso nas referidas marcas, o Up nunca se viu como o popular da Volkswagen. Apesar de ter chegado em 2014 para tentar a façanha que Fox não conseguiu em 2003 (aposentar o Gol), o Up frequentou por pouco tempo o degrau mais baixo da tabela alemã. Ou seja, ficou caro rápido demais

E, por causa disso, ele se tornou um dos modelos menos expressivos na gama VW, com menos de 7 mil unidades licenciadas de janeiro a novembro, segundo a Fenabrave.

Para 2021, o carrinho será oferecido apenas na versão Xtreme com ares de despedida e preço sugerido de R$ 60.990. Um valor salgado que faz dele mais caro que o Gol, Fox e até mesmo a versão de entrada do Polo. Mas conta a favor da versão ser equipado como o espevitado motor TSI 1.0 turbo.

No Up, o motor entrega 105 cv e 16,8 mkgf de torque. 15 cv e 3 mkgf a menos que na versão TSI 200 do Polo, Virtus, T-Cross e Nivus. Por outro lado, o Up é bem levinho e acelera como o diabo. Além disso, é o único TSI manual, fator que faz ele um dos mais divertidos para se guiar.

Xtreme

A versão Xtreme não é novidade na gama VW. O Fox também conta com essa opção, que se apresenta como uma opção esportiva, com direito a rack de teto, rodas de liga leve aro 15, faróis de neblina, molduras nos para-choques e o tampa do porta-malas em preto (que é padrão nas versões TSI).

Por dentro, o Up de R$ 61 mil oferece direção elétrica, ar-condicionado analógico, rádio (com Bluetooth, USB e sensor de ré gráfico), vidros dianteiros e retrovisores elétricos.

Menos 1

Quando o Up chegou em 2014, a VW precisou fazer ajustes em relação à versão europeia. Ela esticou o carro para aumentar a capacidade do porta-malas e acomodar o estepe, assim como tirou “gordura” nas laterais para que fosse possível homologar o carrinho para cinco ocupantes.

Agora é definitivo que o carro leva apenas quatro passageiros, pois ele oferece cintos de segurança e encostos de cabeça somente para os passageiros das extremidades do banco traseiro. Os itens centrais foram removidos, pois a legistlação passou exigir cintos de três pontos em todos modelos em produção a partir deste ano. E como o Up é um carro que vende pouco e não deve tardar a ser extinto, a VW preferiu reconhecer que ele só pode levar quatro.

Mas fato é que era definitivamente desumano espremer três adultos atrás, assim como é no Mobi e no Kwid. Nem mesmo a cadeirinha pode ser montada ao centro, pois o Isofix tem ganchos apenas para as posições laterais. Inclusive há um ícone de advertência estampado no forro do banco, que indica que não se pode colocar o assento infantil no centro.