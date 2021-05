Enquanto vendas de compactos e sedãs registraram retrações, o segmento de utilitários-esportivos não tem do que reclamar. De janeiro a abril, foram 202 mil unidades licenciadas, de acordo com balanço da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Volume corresponde a mais de um terço de todos os carros de passeio vendidos este ano.

E assim como numa feira, em que o comerciante enche a banca com o legume ou fruta de maior sucesso, os fabricantes têm apostado no segmento com força total. E tal como o feirante, que se faz valer da lei da oferta e procura, a montadora não se constrange em carregar no preço.

E nessa quitanda automotiva, a Volkswagen acaba de lançar o Taos no mercado brasileiro. O SUV argentino chega para disputar mercado no segmento de médios, onde o Jeep Compass é o líder com mais de 60% de participação.

E para ganhar terreno a VW apostou numa estratégia com linha enxuta com apenas duas versões: Comfortline (R$ 154.990) e Highline (R$ 181.790). Nas duas versões, o SUV conta com controle de cruzeiro adaptativo, detector de pedestre e frenagem autônoma emergencial.

Já na versão topo de linha o único opcional disponível é o teto solar panorâmico, que custa R$ 5 mil. No entanto, para o lançamento, a VW elaborou uma edição comemorativa, Launch Edition, por R$ 191.060, que oferece acabamento exclusivo e pacote completo de conteúdos.

“O Taos é um modelo totalmente novo, desenvolvido com foco no consumidor da América Latina. O Taos faz parte da maior ofensiva de produtos da história da Volkswagen na região e completa a nossa família SUVW. Junto com Nivus, T-Cross e Tiguan Allspace, o Taos será mais um modelo de sucesso da Nova Volkswagen, redefinindo o conceito de SUV médio premium no mercado brasileiro”, afirma presidente da VW, Pablo Di Si.

Entre os conteúdos do SUV, a VW destaca o quadro de instrumentos digital, multimídia VW Play, ar-condicionado digital, partida sem chave, freio de estacionamento eletrônico, alerta de ponto cego dentre outros recursos.

Motor do Taos

O Taos é equipado com motor 250 TSI, 1.4 turbo de 150 cv e 25,5 kgfm de torque e transmissão automática de seis marchas.

O SUV ainda conta com suspensão independente nas quatro rodas, com McPherson no eixo dianteiro e Multilink na traseira. As rodas são aro 18 e os freios são a disco nas quatro rodas.

As entregas do SUV terão início no fim de junho.