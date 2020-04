Desde o lançamento do Polo que a Volkswagen tem adotado uma estratégia de divulgação de seus futuros modelos ainda no processo de desenvolvimento. Trata-se de um artifício interessante para manter o interesse do público que está planejando uma troca de carro para os meses seguintes, assim como uma estratégia para minimizar vazamentos na imprensa. E com o Nivus não tem sido diferente.

Depois de revelar sua silhueta, interior, agora a marca divulga as primeiras imagens nítidas do SUV cupê, apesar da pintura zebrada, que chega para disputar mercado num degrau abaixo do T-Cross. As imagens deixam claro as elegantes formas do modelo, que foi desenvolvido pelo time de engenharia da VW na América do Sul, que também será vendido nos mercados europeus.

Visual

O Nivus é mais uma representante do segmento de utilitários cupê. A tendência teve início na década passada com o BMW X6, posteriormente foi endossada pela Mercedes e pela prima rica, Audi. A marca das quatro argolas já oferece versões Sportback do Q3 e também do e-Tron.

Apesar da camuflagem confundir a visão, é possível reparar nos detalhes do modelo, que ficou com desenho bastante interessante. A cadência acentuada da última coluna assim como a posição elevada das lanternas garantem um estilo arrojado. Na parte frontal, ele conta com grades, faróis e para-choque exclusivos. Nada de aproveitar peças dos irmãos..

Junto das fotografias, a VW também divulgou detalhes de conteúdos do Nivus. O modelo terá pacote de equipamentos farto, com direito a controle de cruzeiro adaptativo (ACC), assistente de estacionamento (Park Assist) e também contará com frenagem emergencial.

Motor

Sob o capô, a Volkswagen deixa claro que o modelo será vendido aqui apenas com motor 200 TSI, 1.0 de 128 cv e 20 mkgf de torque, combinado com transmissão automática de seis marchas.

Isso descarta especulações de que ele poderia ser equipado também com a unidade 1.4 de 150 cv, que consta no catálogo do T-Cross, Polo, Virtus, Tiguan e Jetta. Apesar da opção MSI 1.6 de 120 cv estar nos planos de exportação, por hora a VW não bateu o martelo se ele será oferecido por aqui.

Rivais

O Nivus chega para se posicionar abaixo do T-Cross (que é um SUV compacto). Assim, ele irá se enfronhar com aventureiros como Argo Trekking, Ka Freestyle e HB20X que são versões aventureiras dos hatches que lhe emprestam base.

Seu único rival efetivo, é o Chery Tiggo 2. O chinês é uma mutação anabolizada do Cielo, assim como o Nivus é do Polo. Mas vale lembrar que a Fiat está em ritmo acelerado de seu SUV do Argo, que estreia em 2021, já com motor turbo.

Preço e lançamento

Sobre preços, o Nivus deverá figurar numa faixa entre R$ 70 mil e R$ 100 mil. São valores iniciais que se aproximam das opções intermediárias do Polo e também se posiciona próximo das versões topo de linha dos demais aventureiros.

Apesar dos atrasos provocados pela pandemia do coronavírus, a marca ainda espera lançar o carro no primeiro semestre de 2020. A previsão é que sua estreia ocorra até o final de junho.