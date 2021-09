Depois do Nivus, chegou a vez de a Volkswagen lançar a linha 2022 do T-Cross. O SUV compacto passa a contar com quadro de instrumentos digital de série, com exceção na versão Sense. A novidade é que a versão 200 TSI ganhou o mesmo visor do Taos, de oito polegadas.

Já nas versões Highline e Comfortline, foi mantida a tela de 10,25 polegadas, que também ganharam carregador sem fio. Novidade para toda gama é o volante com o novo design da logomarca da Volkswagen, que segue a atual identidade global da marca, assim como a cor Vermelho Sunset.</CW>

Sob o capô, o T-Cross é oferecido com motores 1.0 turbo de 128 cv e 20 kgfm de torque e 1.4 turbo de 150 cv e 25 kgfm de torque. Todos combinados com transmissão automática de seis marchas.

VERSÕES E PREÇOS

Sense 200 TSI: R$ 96.290

200 TSI: R$ 119.790

Comfortline 200 TSI: R$ 134.900

Highline 250 TSI: R$ 146.200

Assista também!