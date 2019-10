A Globo confirmou recentemente que a novela Verdades Secretas ganhará uma continuação. Em entrevista ao Conversa Com Bial, na noite de terça-feira, 22, o autor Walcyr Carrasco falou sobre o projeto.



"Vamos [ter Verdades Secretas 2]. Você sabe que estamos em uma grande empresa... Existe o projeto e existe o convite, espero que a gente realmente faça. Vou descansar mais ou menos um ano, e aí, teremos, sim", afirmou.



Atualmente à frente da novela das 9 A Dona do Pedaço, Walcyr Carrasco prosseguiu e salientou a importância de contar com artistas da 1ª versão: "Espero que seja tão boa quanto a primeira. Tem que ter os mesmos personagens para que ela seja uma continuação."



Recentemente, a assessoria da Globo falou sobre Verdades Secretas 2: "Ainda não temos data, nem elenco confirmados. Confirmo apenas que a Amora Mautner será a diretora".



Segundo informações de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Verdades Secretas 2 seria a primeira produção de um projeto da emissora em produzir séries com 50 capítulos visando o serviço de streaming Globoplay.