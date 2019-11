Os vereadores da capital mineira decidiram pela cassação do mandato do colega Wellington Magalhães (DC) em votação na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), na manhã desta sexta-feira (22). O suplente de Magalhães, Dimas da Ambulância (Podemos), assumirá o cargo.

Para que houvesse a cassação, era necessário que apenas um dos seis itens em análise obtivesse maioria absoluta. Ou seja, com 41 vereadores, a cassação necessitava que 28 deles votassem pela cassação em um dos pontos avaliados.

A sessão teve início às 9h30 desta sexta-feira e foi encerrada no início da tarde. Veja quais foram os pontos avaliados e a quantidade de votos:

1. Improbidade administrativa e fraude em licitação pública: 30 votos pela cassação e duas abstenções (cassado);

2. Exercício do mandato portando tornozeleira eletrônica: 26 pela cassação, 4 contra e duas abstenções (isento de cassação);

3. Tráfico de influência: 31 pela cassação e duas abstenções (cassado);

4. Ameaças a outros Vereadores e cidadãos: 32 pela cassação e duas abstenções (cassado);

5. Abuso de prerrogativa na ampliação do próprio gabinete e eliminação do Plenário Paulo Portugal: 32 votos pela cassação e duas abstenções (cassado);

6. Falsa declaração prestada às autoridades públicas: 32 votos pela cassação e duas abstenções (cassado).

Cassado, Magalhães aguardará a oficialização do processo, com a publicação da decisão pela presidência da CMBH nos próximos dias. Não há recurso para a cassação no âmbito do legislativo municipal.

O caso

Apresentado pelo vereador Matheus Simões (Novo) e pelo advogado Mariel Marra, o pedido de cassação de Magalhães vem pela acusado de desvio de dinheiro público, ameaça de autoridade e tráfico de influência. Esses crimes, segundo os autores das denúncias, são tratados como quebra de decoro parlamentar.

Esta é a segunda vez que o mandato de Magalhães enfrentou um pedido de casssação: no ano passado, após parecer favorável à perda de mandato por uma comissão processante com outros integrantes, que à época concluíram pela quebra de decoro, 25 vereadores votaram pela saída do parlamentar. Sem maioria absoluta (28 votos), o mandato foi mantido.

O cargo vago será assumido pelo suplente de Magalhães, Dimas da Ambulância (Podemos). Para tanto, aguarda-se a publicação pela presidência da casa.

Magalhães é o segundo vereador a perder o cargo na Câmara: o primeiro foi Cláudio Duarte, em agosto deste ano.

