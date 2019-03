O ator Will Smith, de 50 anos, está sendo cotado para interpretar Richard Williams, pai de Serena e Venus Williams, em um filme sobre a trajetória de duas das maiores tenistas da história do esporte.



De acordo com o Deadline, o filme deve se chamar King Richard e irá abordar o planejamento de carreira feito pelo pai das meninas quando elas ainda eram crianças.



Richard começou a treinar as irmãs em quadras públicas de Compton, nos Estados Unidos, e elas rapidamente evoluíram no esporte. Juntas, Serena e Venus somam 30 vitórias em torneios Grand Slam. Will Smith também será produtor do filme, junto com Tim White e Trevor White.