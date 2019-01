O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), chegou ao Palácio Tiradentes às 8h40 deste domingo (1º) para a cerimônia de posse. Ao subir as escadarias do palácio, onde funciona a Assembleia Legislativa, Witzel disse que sua expectativa é "fazer o melhor possível" e pediu que "Deus abençoe o estado do Rio de Janeiro".

Ele estava acompanhado da esposa, Helena Witzel, de três filhos e do vice-governador, Cláudio Castro.

A cerimônia foi organizada para ter curta duração, uma vez que o governador vai viajar para Brasília para presenciar a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro.

Entre os presentes na solenidade de hoje na Alerj, estão o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), e o prefeito Marcelo Crivella (PRB). Na entrada do palácio, Crivella disse a jornalistas que ele e Witzel precisarão procurar Bolsonaro para renegociar dívidas do estado e do município.

"Tanto eu quanto o Witzel temos que ir a Brasília renegociar dívidas", disse ele, que atribuiu o desequilíbrio fiscal aos gastos com os Jogos Olímpicos e à corrupção. "Foram bilhões de reais que agora sufocam as contas públicas", finalizou.

