O governador Romeu Zema (Novo) anunciou nesta quarta-feira (30) que vai pagar mais uma parcela do 13º salário dos funcionários públicos de Minas Gerais na próxima quarta-feira (6). Todos os servidores receberão um depósito de até R$ 2 mil.

Nesta segunda parcela, serão gastos mais de R$ 565 milhões e o governo terá quitado integralmente o benefício para quem tem direito a receber até R$ 4 mil, o que representa 72% dos servidores ativos e inativos. Na última semana já havia sido feito um primeiro pagamento de até R$ 2 mil para todo o funcionalismo.

“Com isso, três a cada quatro servidores terão recebido o 13º integral. Fazemos esse pagamento com recursos da Lei Kandir, que chegam nesta quinta ao Estado, e com recursos que conseguimos devido à boa gestão”, afirmou Zema.

O Estado não informou quando o benefício será quitado integralmente para os demais.

Boa notícia para o funcionalismo! Em 6 de janeiro, vamos pagar mais uma parcela do 13º. Será depositado o valor de até 2 mil reais. Com isso, 3 a cada 4 servidores terão recebido o 13º integral. — Romeu Zema (@RomeuZema) December 30, 2020

Parcelamento

Desde 2016, o governo estadual passou a parcelar salários e o pagamento do 13º. O abono natalino de 2018, por exemplo, foi quitado integralmente em 2019, já na atual gestão estadual.

Atualmente, o pagamento de salários é feito em duas parcelas, com datas anunciadas com antecedência e sempre cumpridas pela administração estadual, o que não ocorria antes de 2019.

Salários de janeiro

A primeira parcela do salário do mês de janeiro, referente a dezembro de 2020, será paga no dia 11 de janeiro e, a segunda, no dia 20.

Os servidores das áreas de Saúde e Segurança Pública, que atuam na linha de frente de combate à Covid-19, receberão o salário integralmente na data da primeira parcela. As demais categorias receberão a quantia de R$ 2 mil na primeira parcela e o restante na segunda.