O governador Romeu Zema anunciou, no final da manhã desta terça-feira (4), investimentos de R$ 416 milhões em ações de reparação na bacia do Rio Doce, atingida pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, ocorrido em 2015.

Os recursos, resultantes de ações integradas articuladas pelos governos de Minas Gerais e do Espirito Santo e pelo Fórum Permanente dos Prefeitos do Rio Doce, contemplarão cidades dos dois Estados.

O acordo de repasse financeiro foi feito com a Fundação Renova - entidade responsável pela reparação dos danos - e homologado nesta terça-feira pela 12ª Vara de Fazenda Federal.

Zema destacou os investimentos que serão feitos em educação, alocados para 210 escolas municipais e estaduais de 34 cidades. Elas receberão, de acordo com o governador, melhorias na forma de obras e equipamentos.

Recursos também serão alocados para a área de infra-estrutura, em especial nas rodovias MG-900 e MG-760, "que são anseios grandes da região e que vão possibilitar uma logística muito melhor, além de acesso ao parque (Estadual do Rio Doce)".

Ele observou que sua grande preocupação é com a velocidade para que as melhorias sejam logo executadas. "Estamos fazendo o possivel para que estas reparações e compensações sejam agilizadas", assinalou.

Zema disse ainda querer usar o caso da tragédia de Mariana como um grande aprendizado num acordo que será celebrado com a Vale, referente à tragédia de Brumadinha, ocorrida em janeiro de 2019.

"Podemos errar, mas não repetir os erros do passado. As empresas precisam realmente ter interesse em agilizar as decisões e cumprir o que foi acordado. Caso contrário, sempre vamos cair na questão de aguardarmos decisões judiciais", afirmou Zema.