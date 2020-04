O governador Romeu Zema (Novo) apresentou na noite de quarta-feira (22) o programa “Minas Consciente”, sobre a reativação de alguns setores da economia durante o período de isolamento social. Esse protocolo de orientações será entregue aos municípios mineiros na semana que vem para que os comércios sejam reabertos de maneira localizada conforme recomendações do governo do Estado.

As áreas comerciais que fazem parte do planejamento foram divididas em quatro "ondas": essenciais, baixo, médio e alto risco. As listas não contemplam todos os setores da economia. Restaurantes e bares, por exemplo, não estão contemplados.

De acordo com o governador, a flexibilização se dará de maneira responsável, observando o impacto das medidas no sistema de saúde. O município é quem definirá como será a reabertura do comércio, mas o decreto poderá ser revogado pelo governo de Minas em caso de aumento no número de casos nas regiões. Segundo o governador, é possível falar em reabertura de comércio porque o controle da epidemia de Covid-19 está sob controle no Estado.

O plano de flexibilização das medidas de isolamento no Estado foi dividido em 4 ondas: essenciais, baixo, médio e alto risco, considerando as variáveis econômicas e o impacto no sistema de saúde.

Veja os serviços liberados conforme as ondas:

Onda 0 (serviços essenciais)

- Hipermercado;

- Lojas de material de construção;

- Auto peças;

- Farmácias e drogarias;

- Lojas de venda e manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;

- Padarias e confeitarias;

- Revendas de gás;

- Açougue;

- Serviços de RH e terceirização;

- Supermercados e afins;

- Postos de gasolina.

Onda 1 (serviços de baixo risco)

- Concessionárias, revendas e oficinas de veículos motorizados;

- Joalherias e relojoarias;

- Lojas de vestuário, acessórios, calçados e afins;

- Lojas de artigos esportivos e afins;

- Lojas de artigos para casa, tecidos e aviamentos;

- Lojas de móveis e colchões;

- Lojas de variedades;

- Lojas de fogos de artifício;

- Serviços de publicidade e afins;

- Agências de turismo e afins.

Onda 2 (serviços de médio risco)

- Hotéis e afins;

- Comércio de animais vivos;

- Comércio de plantas e flores;

- Lojas de eletrodomésticos de áudio e vídeo;

- Comércio de artigos de papelaria e afins;

- Tabacarias;

- Lojas de brinquedos;

- Lojas de departamento e magazines;

- Comércio para artigos de caça, pesca e camping;

- Comércio de instrumentos musicais e acessórios, equipamentos de áudio e vídeo;

- Comércio varejista de equipamentos para escritório.

Onda 3 (serviços de alto risco)

- Comércio de souvenires, bijuterias e artesanatos;

- Lojas de variedades;

- Varejista de outros artigos usados;

- Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza;

- Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;

- Comércio varejista de livros;

- Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;

- Bancas de jornais e revistas;

- Varejo de equipamentos de telefonia e comunicação;

- Lojas de artigos fotográficos e para filmagem;

​- Lojas duty free de aeroportos internacionais;

