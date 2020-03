O Dia Internacional de Mulher, celebrado neste domingo (8), tem rendido várias homenagens, especialmente nas redes sociais, que estão inundadas de mensagens de apoio ao sexo feminino.

Um dos que prestaram tributo foi o governador Romeu Zema (Novo). No Facebook, no Twitter e no Instagram, o chefe do Executivo mineiro publicou que "a maior homenagem que elas podem receber é o nosso respeito!".

Na mensagem, Zema ainda destacou que o "lugar de mulher é onde ela quiser. ♥️". Confira abaixo: